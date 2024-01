Serie B2: la Vigo Albenga si regala l’esperienza di Veronica Della Peruta

Albenga. L’anno nuovo è iniziato e in casa Vigo Albenga non si è rimasti con le mani in mano, anzi, la dirigenza biancoblù ha lavorato per regalare elementi di esperienza a coach Barigione per conquistare quanto prima la salvezza nel campionato di Serie B2.

L’Albenga Volley ha il piacere di annunciare l’arrivo di Veronica Della Peruta, banda classe 1984 con un passato in Serie A2 e Serie B1 con le maglie di Cantù, Pavia, Collecchio, Fontanellato, Flero e Cadelbosco di Sopra. Veronica ha già esordito con la maglia ingauna, entrando in battuta nell’ultima sfida di campionato.

“Non avrei mai pensato di ricominciare a quasi 40 anni, dopo cinque anni di stop, mi hanno presa alla sprovvista ma con grande voglia di dire ancora la mia – sono le prime parole del neo acquisto -. Mi sono trovata bene fin da subito, è un bel gruppo giovane con molte potenzialità e con la voglia di lavorare per migliorare. Sono contenta di poter condividere con loro quello che per me è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Anche per me è questa rappresenta una bella sfida, perché mi sento ancora una giocatrice nonostante le primavere che avanzano, ma ho ancora grande voglia di imparare e dare il mio contributo”.