Secondo lotto Aurelia Bis, al via i carotaggi in via Bonini

Savona. Al via le indagini geognostiche in via Bonini (incrocio con via Pietragrossa) a Savona per il secondo lotto dell’Aurelia Bis tra il torrente Letimbro e il casello autostradale. La stessa operazione è già stata eseguita in via Fratelli Rey.

Questo tratto bypassa in galleria tutta l’area urbanizzata di Savona terminando in Via Caravaggio, collegandosi agevolmente al casello autostradale.

Il Comune di Savona ha rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla Terrach SA. Per il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire i sondaggi in via Valcada è necessaria la preventiva verifica della possibilità di derogare al divieto di transito di 2,5 tonnellate posto sulla via.

I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di autorizzazione e durare massimo 15.

Il cantiere del primo lotto, invece, dopo quasi 5 anni di stop, è stato riaperto lo scorso maggio (anche se molte sono le polemiche sul ritmo dei lavori). Questo tronco ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro), e termina in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

La Variante Aurelia (primo e secondo lotto), che permetterà connessione tra i caselli dell’A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado, ha visto un investimento da parte di Anas di oltre 89 milioni per lavori e servizi.