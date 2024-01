Scuole, la Regione ha deciso: accorpati Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci, “salvi” Calasanzio e comprensivo Valbormida

In provincia di Savona viene cancellato l’accorpamento fra l’Istituto comprensivo di Carcare con il liceo Calasanzio, previsto nella precedente versione del provvedimento. Nella integrazione è previsto, invece, l’accorpamento fra l’Istituto secondario superiore Boselli–Alberti (istituto tecnico) e l’Istituto secondario superiore Mazzini-Da Vinci (istituto professionale). E’ quanto stabilito nel Piano di dimensionamento della rete scolastica ligure approvato oggi in Consiglio regionale, con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari.

L’integrazione al centro del dibattito odierno nel corso dell’Assemblea legislativa ligure ha quindi rimodulato quanto previsto per il bacino savonese. Secondo la relazione della maggioranza, l’accorpamento fra l’Istituto secondario superiore Boselli–Alberti e l’Istituto secondario superiore Mazzini-Da Vinci consente di rafforzare nel territorio savonese la filiera formativa tecnico professionale, dando maggiore consistenza alle scuole coinvolte in linea con i più recenti orientamenti normativi nazionali che valorizzano l’indirizzo formativo. Questo accorpamento, inoltre, potrà favorire una offerta integrata verso i settori di “cura della persona” negli ambiti sociosanitari, economici ed ecologici.

Prima dell’approvazione, la Regione ha avviato ulteriori interlocuzioni con le amministrazioni di Savona per condividere soluzioni aggregative e integrative a quelle già effettuate con la deliberazione del Consiglio regionale 23/2023, per raggiungere i target previsti dal Ministero provvedendo al riallineamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica, con una riduzione, a livello regionale, di 4 dirigenze anziché di 8.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha definito il Piano “un grande pasticcio che ha rivelato un alto livello di insipienza» da parte della giunta e ha criticato, in particolare, l’azione dell’assessore alla scuola Simona Ferro e la maggioranza di centro destra che non avrebbe sul tema una linea politica comune”.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha ricordato le innovazioni introdotte dai precedenti Piani di dimensionamento scolastico e ha ricordato che nel 2023 il PNRR ha imposto forti condizionamenti. Mai ha sottolineato il lavoro di ascolto e confronto fatto sul territorio durante l’elaborazione del provvedimento.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha rilevato le difficoltà imposte dalla necessità, decisa a livello nazionale, di ridurre la rete, ma ha ribadito l’azione di ascolto del territorio ligure e degli operatori scolastici prima della presentazione del Piano di dimensionamento scolastico.

Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) ha ricordato di avere convintamente votato a favore della delibera di dimensionamento scolastico in quanto è “profondamente rispettosa del territorio e che ha fatto un’opera corretta e coraggiosa” rispetto alle indicazioni del ministero.

L’assessore alla Scuola Simona Ferro ha replicato alle accuse della minoranza: “La seduta di oggi mi permette di fare un bilancio e sono certa che si è volutamente trasformato un argomento in una diatriba esclusivamente politica a prescindere dai contenuti”. Ferro ha aggiunto: “ll termine territorio è stato abusato in questa discussione in aula”.

Secondo l’assessore la minoranza ha mosso critiche al Piano di dimensionamento “solo per interesse elettorale in modo da garantire la propria esistenza politica e si è montata la paura fra i ragazzi e le famiglie facendo credere che sarebbero stati chiusi dei plessi. Niente di più falso perché non saranno chiusi dei plessi. Il confronto ci deve essere sempre, ma occorre farlo sui contenuti e, invece, abbiano assistito esattamente all’opposto”.

L’assessore ha precisato che, al contrario, la norma mira a adeguare la Liguria alle indicazioni europee e ha ricostruito nel dettaglio l’iter della delibera precisando, fra l’altro, che c’è stato un capillare confronto con il territorio.

Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti anche altri consiglieri regionali. E’ stato respinto un emendamento presentato da Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) nel quale si chiedeva di sperimentare il Liceo Made in Italy con l’avvio di una prima classe nel Liceo della Rovere e nell’ISS Firpo che avevano manifestato l’intenzione di sperimentare questo percorso.

Il Consiglio regionale ha poi approvato con 16 voti a favore (maggioranza), 5 contrari (Lista Ferruccio Sansa Presidente, Movimento 5Stelle e Linea Condivisa) e 5 astenuti (Pd-Articolo Uno e Gruppo misto-Azione) l’ordine del giorno 1133, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Veronica Russo (FdI) e Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) che impegna la giunta a intervenire presso il Ministero competente per verificare se siano possibili compensazioni interregionali con altre Regioni che non hanno usufruito di quanto statuito da Decreto ministeriale 127 del 2023 e, in tal caso, verificare la possibilità di prevedere nel triennio operazioni di compensazione territoriale per le Province che sono state coinvolte dalle riduzioni previste per l’anno scolastico 2024-25.

Il Consiglio regionale ha inoltre approvato con 16 voti a favore (maggioranza) e 11 astenuti l’ordine del giorno 1134, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Veronica Russo (FdI) e Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) che impegna la giunta a chiedere al Governo, per gli istituti accorpati a seguito del Piano di dimensionamento scolastico, di mettere in campo tutti i provvedimenti necessari atti a garantire tempi congrui per gli adempimenti amministrativi conseguenti, in particolare con l’estensione dei termini per la chiusura dei portali (SIDI), e a garantire il pieno utilizzo dei fondi del PNRR già assegnati, considerando la “trasformazione” degli istituti beneficiari degli aiuti.