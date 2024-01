Scontro tra due auto sull’Aurelia a Celle. E incidente in A10: coinvolti un camion e due vetture

Celle Ligure. Doppio incidente a Celle questa sera: uno in autostrada A10 tra Celle e Albisola in direzione Francia intorno alle 22 e l’altro sull’Aurelia.

Nel primo sinistro sono rimasti coinvolti due auto e un camion. Lanciato l’allarme, immediatamente si sono mobilitati i soccorsi: sul posto è arrivata l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Rosa di Celle e Croce Rossa di Varazze, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Nell’altro incidente si sono scontrate due vetture all’altezza del bivio per il casello autostradale. Oltre al personale sanitario, anche la polstrada e i vigili del fuoco per estrarre una persona fuori dalla macchina. In questo caso risulta un ferito in codice giallo.