Scomparsa di una donna 50enne, ricerche nel savonese: l’appello della sorella

Ponente. Luisa (51 anni) é scomparsa giovedì mattina dalla sua abitazione di Cervere (CN), intorno alle 11.00 di mattina, facendo poi perdere le sue tracce. Immediato l’allarme lanciato dai familiari, in particolare dalla sorella della 50enne: Luisa si sarebbe diretta in Liguria e in particolare nel ponente savonese, in quanto sarebbe stata vista l’ultima volta a Finale Ligure proprio nel pomeriggio del suo allontanamento solitario.

“Abbiamo denunciato la scomparsa ai carabinieri e stiamo effettuando diverse ricerche nei paesi della riviera ligure. Ha bisogno di assistenza e di prendere dei farmaci” le parole della sorella di Luisa. “Le piace tanto il mare quindi pensiamo che sia in una delle località balneari della zona” aggiunge.

Stando a quanto trapela sulle ricerche della donna, non si esclude che si stia spostando, da Finale Ligure, dove appunto sarebbe stata notata, in altri comuni del savonese.

E mentre passano le ore aumenta la preoccupazione dei familiari: “Ci hanno riferito i testimoni che l’hanno vista che era in stato confusionale, purtroppo deve seguire una terapia mirata e sono ormai tre giorni che non svolge il trattamento farmacologico previsto” dice ancora la sorella.

Luisa non ha con sé il telefono e si allontanata a bordo di un’auto modello Citroen C3 color oro targata DH931CE: “Se qualcuno l’avesse vista o avesse informazioni utili al suo ritrovamento può contattare i numeri: 3337882803 oppure 3288066760, o ancora i carabinieri impegnati nelle ricerche della 50enne piemontese.