Sciopero e corteo per i lavoratori Ansaldo a processo, sostegno da Fiom e Cgil savonese

Liguria. Domani, martedì 16 gennaio, le segreterie della Camera del Lavoro di Genova e Cgil Liguria, insieme alle categorie confederali, saranno presenti alla manifestazione organizzata dalla rsu Fiom e Fim di Ansaldo Energia dal titolo “Siamo tutti Ansaldo”.

Nell’ottobre 2022 lavoratrici e lavoratori di Ansaldo sono scesi in piazza per difendere i propri posti di lavoro, registrando la solidarietà di cittadine e cittadini, e con essi l’azienda a rischio fallimento. Oggi, alcuni di loro, sono stati denunciati e domani, martedì 16 gennaio, si terrà l’udienza preliminare del processo.

“Storicamente il mondo del lavoro genovese ha dovuto lottare per difendere i posti di lavoro e, proprio grazie alle lotte di lavoratrici, lavoratori e di una grande solidarietà, Genova può continuare a vantare realtà produttive che sono eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale”, si legge nella nota della Cgil Genova e Liguria.

Al fianco dei lavoratori anche la Fiom e la Cgil savonese: “Le segreterie della Camera del Lavoro e della Fiom di Savona, insieme a tutte le categorie della Cgil provinciale sostengono la manifestazione di domani “Siamo tutti Ansaldo”: nella nostra regione, così come in provincia di Savona, molte volte si è dovuto ricorrere alla mobilitazione per difendere centinaia posti di lavoro sempre più spesso messi in discussione senza che nessuno, a partire dalla politica sia nazionale che locale, portasse concrete soluzioni per evitare tutto questo”.

“Grazie a queste lotte, alle lavoratrici ed ai lavoratori che le hanno sostenute ed alla grande solidarietà dimostrata da parte dei cittadini liguri, la nostra regione può continuare a vantare realtà produttive che rappresentano eccellenze riconosciute ad ogni livello”.

“Se Ansaldo Energia, così come altre realtà produttive anche nella nostra provincia, sono ancora oggi esempi indicativi lo si deve anche e soprattutto alle mobilitazioni che, nel corso degli anni, hanno sostenuto vertenze non semplici e con un esito finale tutt’altro che scontato.

“Per tutto questo, “Siamo tutti Ansaldo” conclude il sindacato savonese.