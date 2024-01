Savona, Sferrazzo nuovo direttore sanitario dell’Asl2. Orlando conferma Lazzalaz e Cirone

Savona. E’ Francesco Sferrazzo, di 48 anni, il nuovo direttore sanitario dell’Asl2. La nomina è arrivata direttamente dal direttore generale, Michele Orlando che ha optato per questo cambio, mentre ai loro posti rimangono sia il direttore amministrativo che quello sociosanitario.

Orlando sarà così affiancato da Francesco Sferazzo, da Laura Lassalaz e da Monica Cirone, nel suo mandato triennale alla guida dell’Asl2, l’incarico gli era stato affidato a fine dicembre con parere favorevole da parte della giunta regionale dopo la proposta dell’Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola.

Il nuovo DG ha così optato per affidare a Sferrazzo l’incarico ricoperto precedentemente da Luca Garra. Per il nuovo direttore sanitario e attuale direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Imperiese, si tratta di un ritorno nella provincia savonese, visto che in passato aveva già lavorato presso l’Asl 2.