Savona, Santi: “In piazzale Moroni spenti 10 punti luce”. L’assessore: “Ripristinati entro marzo”

Savona. Entro marzo in piazzale Moroni, nel quartiere di Legino a Savona, ritornerà l’illuminazione. Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi in risposta a un’interpellanza (la seconda) presentata dal consigliere Pietro Santi.

“Ad oggi, come già segnalato dal sottoscritto in sede di Consiglio Comunale nel mese di marzo dello scorso anno, in piazzale Moroni almeno 10 punti luce sono spenti creando un forte disagio ai cittadini residenti”, ha detto in consiglio Santi.

“Meglio tardi che mai – ha aggiunto poi ancora Santi – ma è stata una vergogna aver tenuto un anno e mezzo famiglie al buio. Dopo due interpellanze e aver sollecitato finalmente sono arrivati a un accordo tra Arte e Comune. Vorrei ringraziare l’ufficio tecnico del Comune di Savona e l’ufficio tecnico di Arte che collaborando hanno finalmente risolto questo anno problema con impegno”.