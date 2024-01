Savona, Russo incontra la direzione l’Asl2: “Si terrà commissione consiliare con audizione del direttore generale”

Savona. Questa mattina in Comune a Savona il sindaco Marco Russo, insieme con gli assessori Riccardo Viaggi, Nello Parodi e Ilaria Becco, ha ricevuto l’intero staff dirigenziale di Asl 2.

Qualche giorno fa il sindaco aveva inviato una lettera al neo nominato direttore generale richiamando tutte le problematiche inerenti l’ospedale San Paolo e, più in generale, il servizio sanitario sul territorio, rappresentando anche la necessità di una pianificazione e di una condivisione con l’amministrazione comunale.

L’Asl si è presentata con la direzione generale al completo: il direttore generale Michele Orlando, il direttore sanitario Luca Garra, la direttrice socio-sanitaria Monica Cirone e la direttrice amministrativa Laura Lassalaz.

Sono state affrontate tutte le principali sofferenze che riguardano l’Ospedale San Paolo come: il centro ictus; pneumologia, gastroenterologia, l’angiografo, i primari e, naturalmente, il nodo che riguarda le liste di attesa. Inoltre è stato affrontato il tema dei servizi territoriali rispetto al quale sono in corso importanti iniziative in collaborazione tra Asl e Comune.

“E’ stato un incontro positivo – ha commentato il sindaco Russo – Ho ribadito i contenuti della lettera, e cioè la necessità che vengano superate le criticità dell’ospedale San Paolo nell’ottica di rafforzare la sanità pubblica. Ho preso atto con piacere di un’ampia disponibilità alla collaborazione e di un impegno fattivo nella direzione auspicata. Abbiamo concordato di tenere sotto monitoraggio le varie problematiche. Nelle prossime ore chiederò la convocazione di un’apposita commissione consiliare con audizione del direttore generale per una più ampia condivisione delle linee che si devono perseguire”.