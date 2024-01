Savona, rinnovato l’accordo per il parcheggio di Villa Pizzardi: 30 posti per i residenti delle Fornaci, l’altra metà liberi

Savona. Anche quest’anno è stato rinnovato fino a novembre 2024 il comodato d’uso tra il Comune di Savona e Opere Sociali per la disponibilità del parcheggio di Villa Pizzardi in via Nizza.

L’area sarà suddivisa, come in precedenza, in due porzioni: metà area riservata alla sosta solo per i residenti muniti di bollino “Fornaci” (circa 30 posti), l’altra metà dedicata alla sosta libera gratuita.

Il rinnnovo del bollino del centro 2023 può essere effettuato presso: il distaccamento centro di Piazza Del Popolo dal 15 Gennaio 2024 e fino al 14 febbraio 2024, nei giorni di lunedì e mercoledì con orario dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il Comando di Polizia Locale di Savona sito in via Romagnoli 38 il martedì, giovedì e venerdì con orario 08.30 – 10.30.

Munirsi di 5 Euro in contanti e nel caso di cambio veicolo rispetto al 2023 con fotocopia della carta di circolazione del veicolo nuovo;

Per il cambio targa si necessita del bollino in corso di validità e della copia della carta di circolazione del veicolo nuovo oltre a Euro 5.00 se la richiesta è per quello del centro o Euro 10.00 per quello di Villapiana. Il pagamento deve avvenire in contanti.

Per il bollino delle Fornaci si necessità di 2 marche da bollo da euro 16.00 ed il costo è di euro 5.00 in contanti. L’unica zona dove si può utilizzare è presso il parcheggio di Villa Pizzardi.