Savona, il 14 gennaio quarant’anni dal naufragio della Tito Campanella: il ricordo delle vittime

Savona. Quel dolore che non passa e non dà risposte. Profondo come il mare. Che fine ha fatto la Tito Campanella? Era il 14 gennaio del 1984 quando si inabissò nel Golfo di Biscaglia.

Per non dimenticare questa tragedia che strappò la vita a 24 persone, tra cui tre savonesi, nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18 in piazza Mameli, un ricordo e una benedizione, a seguire alle 18 e 30 nella chiesa di San Domenico, la messa per commemorare i marinai. Una sofferenza lunga una vita per i familiari.

La Tito Campanella, che trasportava lamiere d’acciaio, dalla Svezia era diretta in Grecia. Cosa è successo lo vuole sapere ancora oggi chi ha perso un padre, un marito, un fratello, un amico. Insomma chi non ha più visto nessuno far ritorno da quel viaggio.

Saranno quarant’anni di strazio domani per queste famiglie. Anche qui dove non si è mai smesso di piangere Pier Giovanni Dorati di Albissola Marina, il cellese Antonio Gaggero e il savonese Marco Incorvaia.