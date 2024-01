Savona, Orsi: “Peggioramento delle condizioni dei giardini sopra via Beato Ottaviano, quali sono le iniziative della giunta?”

Savona. “Da tempo è segnalato dai cittadini il peggioramento della situazione in cui versano i giardini sovrastanti il complesso condominiale Box Incisa in Via Beato Ottaviano e, nonostante rassicurazioni fornite, non sono stati realizzati interventi ed iniziative per il miglioramento della situazione di degrado. In particolare, si rilevano numerosi danneggiamenti a parti private ad uso pubblico, all’impianto di illuminazione e alla video sorveglianza; nell’ultimo periodo, inoltre, numerose sono state le intrusioni all’interno di box privati che hanno portato a danneggiamenti e furti, puntualmente segnalati e denunciati alle competenti Autorità. Nelle ore serali, vengono inoltre segnalati soggetti che si introducono nel parco chiuso tenendo comportamenti non consentiti”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dalconsigliere comunale Fabio Orsi.

“Appare necessaria, ad avviso di chi scrive – prosegue Orsi -, una reiterata presenza e un monitoraggio nella zona anche al fine di costituire deterrente per la permanenza di soggetti autori di comportamenti illeciti nonché per minimizzare l’ingresso di soggetti non autorizzati nelle parti private. Appare altresì necessario che il Sindaco si renda parte attiva chiedendo un fattivo intervento delle forze dell’ordine per verificare eventuali situazioni di illiceità e porre argine al reiterarsi di atti in danno del patrimonio pubblico e privato”.

“In base alla convenzione col Comune di Savona, peraltro, all’Amministrazione competono gli interventi per il ripristino di impianti e attrezzature laddove essi siano oggetto di atti vandalici e, attualmente, numerosi sono gli interventi che si presentano necessari per ripristinare condizioni di piena fruibilità dell’area e per garantire l’incolumità delle persone”.

“Chiedo al sindaco quante e quali iniziative intendano intraprendere per ripristinare le strutture danneggiate a seguito di atti vandalici e pericolosi per l’incolumità delle persone presenti all’interno dei giardini. Quali iniziative intendano intraprendere per aumentare il presidio e la vigilanza nella zona attraverso personale incaricato e se intendano sollecitare ulteriori interventi da parte delle forze dell’ordine per garantire il pacifico utilizzo delle aree e la riduzione degli atti illeciti che hanno interessato le aree private del sottostante condominio”, ha concluso.