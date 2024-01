Savona, manutenzione da record per la risonanza magnetica: riaggiustata in meno di 24h

SAVONA. Ieri pomeriggio, mercoledì 25 gennaio, si era sparsa la voce che la risonanza magnetica dell’ospedale San Paolo aveva subito un guasto tecnico e così sono iniziate a circolare le prime voci di possibili rinvii o ritardi sugli esami: insomma serpeggiava già un clima di scetticismo e preoccupazione.

“Ecco, ora chissà quando la aggiusteranno”, “la sanità ligure è sempre più in crisi”, “non fanno manutenzione” , sono solo alcune delle frasi più ricorrenti che aleggiano nei diversi corridoio ospedalieri e che ieri non hanno risparmiato quelli del San Paolo.

Questa mattina però la risonanza magnetica è tornata a fare il suo lavoro grazie ad un intervento record di manutenzione, a meno di 24h dallo stop l’apparecchio è tornato in funzione. I cittadini savonesi, ma non solo, possono stare tranquilli: questa volta non si tratta di un caso di mala sanità.