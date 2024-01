Savona, l’accorpamento scolastico Boselli-Mazzini si farà. Mai: “Non inficerà sulla formazione didattica”

SAVONA. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali Veronica Russo (FdI), Stefano Mai (Lega) e Alessandro Bozzano (Cambiamo) avevano ringraziato pubblicamente l’assessore regionale all’Istruzione, Simona Ferro, che si era detta favorevole e disposta a valutare proposte alternative all’accorpamento tra il Calasanzio e il Comprensivo di Carcare.

Il passo successivo era stato quello di ascoltare le voci e le necessità del territorio e di chi vive quotidianamente questi istituti scolastici e cosi i tre consiglieri regionali, dopo attente valutazioni, avevano messo tutto nero su bianco con la conseguente presentazione in Commissione di un emendamento che chiedeva l’accorpamento dei seguenti istituti secondari savonesi: Istituto secondario superiore Boselli-Alberti (istituto tecnico) e Istituto secondario superiore Mazzini-Da Vinci (istituto professionale). La motivazione di questo accorpamento puntava soprattutto sul: “Favorire anche un’offerta integrata ed inclusiva orientata verso i settori di ‘cura della persona’ negli ambiti sociosanitari, economici ed ecologici“.

Ma mancava un terzo ed ultimo passaggio ovvero l’approvazione dell’emendamento, terzo passaggio che però non si è fatto attendere infatti è stato votato e approvato a maggioranza in III commissione attività produttive, cultura, formazione e lavoro.

“In questo modo si evita l’accorpamento Calasanzio – Comprensivo di Carcare, che risulterebbe complesso visto che si sta parlando di quattro ordini di scuole differenti- afferma il capogruppo della Lega in Regione Liguria, Stefano Mai- È dunque passata la linea sull’accorpamento Boselli – Mazzini di Savona. Il Pnrr sta portando risorse economiche importanti anche alle scuole, ma in cambio chiede una serie di riforme, compresi gli accorpamenti previsti in questo piano di dimensionamento scolastico. Alla Liguria erano stati chiesti inizialmente 16 accorpamenti tra istituti, ridotti poi a 12 grazie al Governo. In provincia di Savona ne sono previsti due, di cui uno già fatto su Spotorno-Quiliano. Come riferito anche in commissione da sindacati e ufficio scolastico provinciale, l’accorpamento dei due istituti che insistono su Savona è certamente il meno problematico dal punto di vista tecnico, perciò si è proceduto in questo senso. Siamo generalmente contrari alla politica dei tagli, anche se questi accorpamenti non andranno a inficiare assolutamente sulla formazione didattica degli studenti e non creeranno nemmeno disagio alle famiglie, ma riguarderanno prevalentemente la riorganizzazione delle segreterie”.

Le preoccupazioni di Anief Liguria

Al tavolo dei lavori, della III Commissione Cultura, del consiglio della Regione Liguria, che ha visto riunite diverse parti politiche non è mancata la presenza dell’associazione professionale e sindacale Anief Liguria che ha ribadito con forza la contrarietà ai tagli imposti da una serie di riforme previste nel piano di dimensionamento scolastico e ha chiesto aiuto alle amministrazioni per la salvaguardia degli istituti.

Anief ha fatto presente al tavolo che: “Il Decreto interministeriale N.127/23 prevede la possibilità <<A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 … della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale>>

Pertanto poiché Regioni come il Friuli e il Veneto non hanno utilizzato la quota di deroga del 2.5% in materia di dimensionamento, Anief Liguria fa appello ai politici affinché possano recepire un emendamento, in tempo utile per la votazione ultima di martedì prossimo, che possa salvare le scuole a rischio di ulteriore dimensionamento, usufruendo del principio di compensazione interregionale”.