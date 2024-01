Savona, la Fondazione Sacra Famiglia cerca giovani per il servizio civile

Savona. Si intitola #FaiLaDifferenza il programma di Fondazione Sacra Famiglia che offre a 48 giovani la possibilità di impegnarsi in tre progetti in Lombardia, Piemonte e Liguria. L’iniziativa è realizzata insieme ad altre realtà attive nell’ambito dell’assistenza, cura e riabilitazione delle persone fragili, tra cui Fondazione Don Gnocchi e Lega del Filo d’Oro.

Sacra Famiglia è al fianco dei ragazzi che desiderano affrontare con entusiasmo e consapevolezza questo percorso, e per questo ha attivato uno Sportello di orientamento via WhatsApp a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi domanda o quesito, scrivendo al numero 3389330685.

I volontari che affronteranno questa esperienza supporteranno il personale socio-sanitario nella cura delle persone assistite, guidati da professionisti del settore. I percorsi proposti saranno affiancati da un’intensa attività di formazione (oltre 100 ore su temi diversi), con certificazione delle competenze acquisite e riconoscimento dei crediti e tirocini universitari. Inoltre, a partire da quest’anno, ai giovani che hanno completato il percorso di servizio civile universale è riservato il 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale.

Ogni anno decine di giovani scelgono di svolgere il loro percorso di Servizio Civile Universale in Sacra Famiglia. Un cammino che in questi anni è stato capace di rendere l’esperienza dei ragazzi coinvolti una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale, arrivando talvolta a riorientare i percorsi di sviluppo professionale.

I PROGETTI 2024

Primo progetto: In Dialogo

E’ un’opportunità unica per entrare nel cuore delle attività di Sacra Famiglia: migliorare la qualità di vita e il benessere della persona fragile, potenziando relazioni e autonomie, aumentando le occasioni di socialità e del tempo libero. Uscite sul territorio, spettacoli ricreativo-culturali, percorsi sensoriali e motori, training cognitivo, laboratori espressivo-creativi sono solo alcune delle tante attività nelle quali i giovani affiancheranno le persone con disabilità e/o gli anziani di Sacra Famiglia, veri maestri nell’arte di vivere!

Posti disponibili: 40

Sedi in cui è attivo: Abbiategrasso (Mi), Albairate (Mi), Castronno (Va), Cesano Boscone (Mi), Cocquio Trevisago (Va), Inzago (Mi), Lecco, Perledo (Lc), Settimo Milanese (Mi), Andora (Sv), Pietra Ligure (Sv), Verbania (Vco).

Secondo progetto: In Movimento

L’attività fisica ha un evidente effetto positivo (riconosciuto dall’OMS) sulla condizione di salute fisica e mentale, e sul benessere psicologico. Sacra Famiglia e lo sa e per questo vuole migliorare la salute psicofisica degli ospiti, aumentando le proposte di attività motorie e sportive. I giovani affiancheranno i professionisti di Fondazione per potenziare le proposte di sport adattato, come risorsa educativo formativa, di prevenzione e benessere, di relazione e interazione sociale.

Posti disponibili: 6

Sede in cui è attivo: Cesano Boscone (Mi)

Terzo progetto: Diritti al futuro

Chi prenderà parte a “Diritti al futuro” si occuperà di promuovere e dare visibilità a esperienze di volontariato locale. Sosterrà inoltre realtà associative del territorio a migliorare la propria comunicazione verso l’esterno. Una vera spinta propulsiva per sostenere la solidarietà in tutte le sue forme.

Posti disponibili: 2

Sede in cui è attivo: Cesano Boscone (Mi)

L’impegno per i giovani si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 507 euro mensili. Per presentare le proprie candidature occorre accedere entro il prossimo 15 febbraio, al bando pubblicato all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it