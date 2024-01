Savona, interpellanza di Santi: “Piazzale Moroni al buio, spenti 10 punti luce. Dopo mesi situazione invariata”

Savona. “Ad oggi, come già segnalato dal sottoscritto in sede di Consiglio Comunale nel mese di marzo dello scorso anno, in piazzale Moroni almeno 10 punti luce sono spenti creando un forte disagio ai cittadini residenti”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Lista Toti per Savona Pietro Santi.

“La convenzione tra il Comune di Savona e Arte Liguria è sempre valida – ricorda Santi – e pertanto la manutenzione dell’impianto elettrico spetta ad ARTE. Nonostante oramai da mesi i residenti segnalino sia ad ARTE che al Comune il grave disagio ad oggi nulla è cambiato”.

E in merito agli accordi ricorda: “Ad inizio degli anni 2000, il Comune di Savona partecipò e vinse un bando del Ministero delle Infrastrutture denominato “Bando dei Quartieri”, finalizzato a migliorare le condizioni di vita dei cittadini realizzando nuove infrastrutture, nuovi marciapiedi, potenziamento della pubblica illuminazione ed altro. La giunta dell’epoca scelse di attuare l’intervento di riqualificazione urbana nel quartiere di Piazzale Moroni. Nell’ambito di questo progetto venne stipulata una convenzione tra il Comune stesso e l’Arte Savona al fne di migliorare e ammodernare la pubblica illuminazione delle vie Grandi, Cesio, Roveda e Costa. A tal fine ARTE si occupò della realizzazione dell’impianto elettrico e della palificazione, in quanto tutti i palazzi ivi ubicati all’epoca erano di proprietà dell’Azienda stessa, mentre il Comune di Savona si impegnò a fornire l’energia elettrica. La manutenzione dell’impianto e la sostituzione delle lampade rimaneva in carico ad Arte Savona”.

Santi chiede quindi quali “siano i motivi per i quali, nonostante le assicurazioni fornite dall’Amministrazione Comunale che il problema sarebbe stato risolto, ad oggi la situazione è invariata”.