Savona, incidente in zona Priamar: ferita una donna

Savona. Una donna di 34 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale a Savona, nella rotonda davanti al Priamar. La donna viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un’auto ed è caduta a terra.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. La donna è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Nel tratto si è registrato, inevitabilmente, qualche rallentamento.