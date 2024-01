Savona in lutto per la scomparsa di Rodolfo Badarello, il partigiano Rudi

Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Rodolfo Badarello. Aveva 97 anni.

Giovanissimo, ha partecipato alla Resistenza con il nome di battaglia di Rudi. Operaio della Scarpa e Magnano, si è dedicato alla ricerca storica, alla pittura e alla poesia.

L’Anpi e la Cgil di Savona hanno curato la pubblicazione del suo ultimo libro “Del primo e dell’ultimo giorno el maggio 1981, a Savona”, presentato lo scorso anno in Comune a Savona con la presenza del sindaco che gli ha consegnato una medaglia quale riconoscimento della città ad una vita dedicata generosamente al bene comune, alla libertà.

“Tante, tante le sue pagine di amore per la libertà, per la famiglia, per i compagni, per gli amici, per i gesti e le azioni di tutti i giorni – così lo ricorda Renato Zunino, presidente dell’Anpi Savona -. Un vero e autentico poeta che così ci ha trasmesso il suo vissuto: ‘Eccu, mì creddu de aveìghela feta/a vive in te un moddu pulitu: in fundu/nu l’è che a tantu te inveggia stu mundu/Ma cun fatica a me vitta l’è andeta”.

Anche la Camera del Lavoro di Savona si stringe alla famiglia di Rodolfo Badarello e porge le più sentite condoglianze: “Solo pochi mesi fa, era il 9 luglio 2023, insieme all’ANPI Provinciale abbiamo presentato il libro ‘Del primo e dell’ultimo giorno del maggio 1891 a Savona’, ultimo lavoro di Rodolfo Badarello, classe 1927 a cui il dindaco di Savona aveva consegnato una medaglia come riconoscimento della città ad un prezioso testimone della storia della nostra città, della ‘sua’ Villapiana e delle sue genti, del legame indissolubile tra libertà, antifascismo e lavoro”.

“Oggi la notizia della sua scomparsa ci addolora e ci rattrista molto: perdiamo un uomo ed un compagno da sempre vicino alla Cgil ed ai suoi valori fondanti. Al figlio ed alla famiglia le più sentite condoglianze da parte delle compagne e dei compagni della Camera del Lavoro di Savona. Ciao partigiano ‘Rudi’ e grazie di tutto”.

Per volere della famiglia, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.