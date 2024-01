Savona, il Prefetto De Rogatis in visita alla sede della Capitaneria di Porto

Savona. Nella mattinata di ieri il Prefetto di Savona, Dott. Carlo De Rogatis, ha visitato la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Vascello Giulio Piroddi, lo staff della Capitaneria di Porto ha illustrato al Prefetto le principali funzioni del Corpo, la peculiarità degli scali commerciali dei porti di Savona e Vado Ligure, nonché delle attività turistiche e di pesca che insistono nella propria giurisdizione territoriale di competenza.

È stato, inoltre, svolto un particolare focus sulle recenti operazioni effettuate dal personale della Capitaneria di Porto, nell’ambito delle attività legate al soccorso marittimo (Search and Rescue) e al costante servizio di monitoraggio del traffico navale (Vessel Traffic Service).

La visita del Prefetto di Savona è stata una utilissima occasione per discutere della situazione attuale e futura che interessa le realtà portuali dei sorgitori di Savona e Vado Ligure. Realtà che, come dimostrano gli ultimi dati statistici disponibili, registrano un continuo riaffermarsi del locale sistema portuale, come un settore in continua crescita e sviluppo.

Il Prefetto ha, inoltre, visitato gli uffici e la Sala Operativa/VTS della sede, constatando l’elevata efficienza del servizio reso alla cittadinanza.

Al termine della visita, ha voluto rivolgere al Comandante Piroddi un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale tutto del Compartimento Marittimo, nell’espletamento dei compiti istituzionali.