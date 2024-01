Savona, giovedì preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani

Savona. Nella giornata conclusiva della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani giovedì 25 gennaio, festa della Conversione di san Paolo, alle ore 20:30 nella parrocchia dedicata all’apostolo, in corso Tardy e Benech, si terrà l’incontro di preghiera ecumenica. Il tema di quest’anno è “Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso (Luca 10,27)”.

Parteciperanno il vescovo della diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino, il pastore Marco Di Pasquale della Chiesa Evangelica Metodista, il pastore Enrico Reato della Chiesa Evangelica Battista e padre Gheorghe Andronic della Parrocchia Ortodossa Romena San Giovanni Battista.

Il sussidio per la Settimana è disponibile sul sito web al seguente LINK.