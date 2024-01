Savona Fbc 1907, per il momento il marchio resta a Roma. Cittadino: “Patti sull’offerta non mantenuti, decliniamo. Siamo andati via per assecondare il volere dei tifosi”

Savona. Sembrava essere tutto fatto per il ritorno sotto la Torretta del marchio del Savona Fbc 1907, ma quando si parla del Vecchio Delfino nulla dovrebbe essere dato per scontato. E così, proprio come se fosse l’ennesima puntata di una soap opera, ecco l’ennesimo colpo di scena: per il momento, il logo rimane a Roma.

La conferma è arrivata direttamente da Massimo Cittadino, ex presidente dei biancoblù il quale ha dichiarato: “A inizio ottobre, in via approssimativa, avevamo concordato un prezzo per la cessione del marchio con Simone Marinelli. Era sceso appositamente a Roma e, quando ci siamo congedati, lui ha promesso che avrebbe saldato l’intero importo entro il mese di gennaio. Le cifre pattuite, tuttavia, non erano quelle che abbiamo ricevuto via PEC. Decliniamo dunque l’offerta, ma se Marinelli ci ripensasse o se arrivasse qualcun altro ovviamente saremmo disposti a cedere il marchio. Personalmente non abbiamo più alcun interesse nel conservarlo”.

“Non c’è grande differenza tra quanto offerto da Marinelli e la nostra richiesta – ha proseguito l’intervistato -. L’onestà intellettuale però vuole che le persone mantengano i patti, altrimenti per quanto mi riguarda significa che non si è realmente interessati”.

In seguito Cittadino, tornato a parlare dopo svariati mesi di silenzio, si è concesso ad una riflessione sulla sua esperienza all’ombra della Torretta: “Penso che la città di Savona meriti molto di più di quello che effettivamente ha. La città di Savona ha istituzioni che non hanno sensibilità verso il calcio, questo lascia l’amaro in bocca soprattutto considerando il fatto che è un Comune capoluogo di provincia. L’anno scorso abbiamo incontrato molti ostacoli pretestuosi accompagnati dall’indifferenza più assoluta e totale”.

Cosa porta con sè dunque dell’esperienza alla guida del Vecchio Delfino l’intervistato? “Ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere Umberto Maddalena – risponde senza indugi Cittadino -, un gran signore e una persona a cui sono legato. Inoltre ricorderò anche il rapporto instaurato con la stampa”.

In seguito l’ex presidente del Savona Fbc si è concesso alla domanda più spinosa: perchè quest’anno non è stata iscritta la squadra? “Avevamo già chiuso trattative per categorie superiori – spiega l’avvocato -. Quando però la tifoseria o parte di essa ha invitato il sottoscritto a farsi da parte, ho preso atto di questo e ho ritenuto opportuno assecondare questa volontà. Ringrazio la città di Savona che ci ha sempre accolti. La tifoseria nei nostri confronti ha sempre avuto un approccio un po’ particolare, non ho mai capito perchè abbia scelto di contestarci a priori. Avrebbero dovuto consentirci di lavorare in santa pace, abbiamo dovuto allestire una squadra in fretta e furia con un ostruzionismo che ci ha condizionato”.

Infine Cittadino ha concluso il proprio intervento svelando l’interesse della Vela Srl a rimanere nel mondo del calcio: “Stiamo facendo alcune valutazioni. Abbiamo avuto contatti con club importanti come Reggina, Varese e un’altra realtà ligure affermata, ma in quest’ultimo caso preferisco non fare il nome”.