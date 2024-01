Savona, due incidenti in via Vittime di Brescia: soccorsi mobilitati

Savona. Due incidenti stradali oggi pomeriggio entrambi in via Vittime di Brescia a Savona.

Il primo si è verificato intorno alle 17 e 30, quando una ragazza è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada: a seguito dell’impatto con il mezzo in transito la giovane è caduta a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata all’ospedale San Paolo. Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Mezz’ora dopo, invece, poco dopo le 18.00, uno scooter è andato ad imbattere contro un’auto, per cause ancora in via di accertamento: nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, finito sulla carreggiata.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il personale del 118: l’uomo rimasto ferito è stato soccorso e trasferito presso il nosocomio savonese, non è in gravi condizioni.

Sull’investimento pedonale e l’incidente successivo sono in corso accertamenti e rilievi da parte della polizia locale, impegnata nelle rispettive ricostruzioni sull’accaduto.