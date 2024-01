Savona, donazione all’Aias dall’associazione “Un sorriso per Benedetta”

Savona. L’incontro tra persone buone da’ sempre buoni frutti. È successo anche oggi al centro Aias di via Famagosta a Savona, quando l’associazione “Un sorriso per Benedetta” ha illustrato una significativa donazione a favore della stessa Aias, nota e benemerita istituzione savonese che si occupa di disabili con il Centro Claudio Bertolotto.

Benedetta Ottonello ci ha lasciati qualche anno fa, ma il suo ricordo è sempre vivo appunto grazie all’associazione a lei intitolata, molto attiva a fianco dei disabili, in particolare di quelli colpiti dalla sindrome di Marfan.

Spiegano all’Aias: “Abbiamo ricevuto dall’associazione che porta il nome di Benedetta, che fu assistita anche qui da noi, fondi che saranno utilizzati principalmente per l’acquisto di attrezzature informatiche a supporto dei trattamenti riabilitativi per i piccoli ospiti. Un nostro grazie affettuoso va in particolare al papà di Benedetta”.

È stato ribadito che le due associazioni proseguiranno la loro collaborazione, oltre a battersi singolarmente per i loro obiettivi.