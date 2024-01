Savona, domenica 21 gennaio si apre il Carnevale con Re Cicciolin

Savona. Svelato il nuovo Cicciolin: alto due metri e realizzato in carta pesta da Ezio Flammia per la città di Savona.

Come da tradizione, ormai da decenni, domenica 21 gennaio si aprirà la stagione del carnevale con la cerimonia della consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco di Savona al “Re del Carnevale Cicciolin”.

Il Re del Carnevale sarà accompagnato da una flotta che vede come protagonisti i bambini, i piccoli condurranno la maschera fino al Molo Marinai d’Italia dove, come da antica tradizione, avverrà il bacio alla Torretta, simbolo della Città.

Questa maschera è inserita nell’Albo Ufficiale delle 50 maschere italiane e ha un seguito composto dalla dama a ‘Signua’, dalle damigelle, dalle popolane, dal mazziere, dal giullare e dai suoi marinai.

Era il 24 gennaio 1953 quando il ceramista e pittore Romeo Bevilacqua (1908-1958) presentava, ufficialmente, la maschera savonese “Cicciolin”©, donata dallo stesso all’Associazione “ A Campanassa “ con tanto di atto notarile.

“Due metri di arte ed ironia in carta pesta. Grazie Campanassa, adesso il carnevale può avere inizio!”, ha scritto ieri sui social l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro postando la foto.

Il PROGRAMMA

ore 13,45: raduno in piazza del Brandale del Consiglio Grande, del Gruppo Storico della Campanassa, dei Gruppi Mascherati provenienti dalla Liguria e dal Piemonte;

ore 14: spostamento dei partecipanti alla volta del Molo Marinai d’Italia;

ore 14,15: Molo Marinai d’Italia: imbarco dei bambini e delle loro famiglie per “Bimbi in Barca”;

ore 15: S.M. Re Cicciolin, accompagnato dalla Scignua e dalla sua corte, sbarca al Molo Marinai d’Italia e bacia la Torretta, simbolo della Città, come da antica tradizione;

ore 15,30: formazione e partenza del Corteo, accompagnato dai Tamburini e dagli Sbandieratori di Castell’Alfero (AT), lungo il percorso: Via Paleocapa, C.so Italia, Piazza Sisto IV.

ore 16: in piazza Sisto IV, alla presenza della cittadinanza, incontro del Presidente della Campanassa con il Sindaco Marco Russo per la consegna delle chiavi della Città a Cicciolin: si apre ufficialmente il Carnevale di Savona 2024.

A seguire la festa con la conduzione di Radio Jasper, con gli Sbandieratori e le Maschere.