Savona, a Legino una nuova area camper con 13 posti

Savona. A Savona una nuova area camper a Legino con 13 posti con relativa illuminazione. Lo ha detto l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere Massimo Arecco.

In questi giorni sono state consegnate le ultime integrazioni, poi sarà convocato collegio di vigilanza e successivamente il passaggio in consiglio comunale. “Siamo consapevoli che è una richiesta insufficiente, stiamo valutando nuove aree per integrare quella già prevista. La realizzazione di nuove aree saranno inserite nel piano della sosta”, ha aggiunto ancora Becco.

“Durante la precedente amministrazione – ha ricordato Arecco -, nell’ambito di una ‘antica’ progettualità risalente agli anni ’90 su terreni ubicati in località Legino, in qualità di Assessore delegato all’urbanistica, avevo richiesto ai soggetti attuatori che, una parte degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento, venissero destinati alla creazione, in quel contesto, di un’area attrezzata per la sosta temporanea dei camper; la relativa progettualità, all’epoca, era in avanzato stato di progettazione”.

“Il turismo legato a questa tipologia di utenza è in piena espansione da decenni – ha evidenziato Arecco nella presentazione dell’interpellanza – e ha ovunque importanti ricadute economiche dirette per il territorio. Anche nel caso della tassa di soggiorno, il relativo importo che potrebbe essere ricavato, probabilmente, sarebbe di considerevole entità. Nell’ambito del più volte propagandato progetto per ottenere il riconoscimento del titolo e del ruolo di capitale italiana della cultura, tale tipologia di turismo dovrebbe essere adeguatamente e attentamente valorizzato dall’Amministrazione comunale”.