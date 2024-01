Savona, A Campanassa festeggia un secolo di vita con “E sejann-e cunviviali”

Savona. Un traguardo di tutto rispetto per l’associazione storica A Campanassa, che nel 2024 compie ben cento anni.

In questo secolo di vita ha realizzato, anno dopo anno, un gran numero di iniziative che fanno parte, ormai, delle tradizioni cittadine; tra di esse “E sejann-e cunviviäli” sono state sempre molto gradite dai savonesi.

Nata intorno agli anni ’50 come concorso gastronomico tra i ristoranti di Savona e dintorni, con il tempo la manifestazione si è trasformata in un momento conviviale, un’occasione per ritrovarsi, tra amici e parenti, in allegria, davanti ai piatti della nostra tradizione.

In questo anno particolare, A Campanassa, desiderando offrire alla clientela un’ampia possibilità di scelta, ha invitato i ristoratori a proporre ciascuno un proprio menu, purché legato alla tradizione e all’uso di prodotti tipici di qualità, che possano esprimere al meglio le peculiarità gastronomiche della nostra terra.

Dieci rinomati ristoranti, da Savona a Vado, da Altare a Valleggia, dalle Albissole a Zinola, hanno accolto con favore la proposta e si sono impegnati a fornire le migliori ricette della nostra cucina, con l’auspicio di incontrare il gradimento del pubblico, in modo da celebrare al meglio il centenario di fondazione.

Con l’invito a partecipare numerosi alle Sejann-e, A Campanassa augura a tutti Buon Appetito!