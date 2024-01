“Santa Claus Walk”, ecco i vincitori del contest fotografico di IVG per il Miglior Gruppo

Savona. Ha ricevuto 241 voti la foto vincitrice del contest fotografico per il Miglior Gruppo lanciato dall’organizzazione della “Santa Claus Walk” in collaborazione con IVG. La foto, che ritrae Lisaura, Ilario, Cristina, Elia, Sara, Marco e Federico in una sorta di “slitta di Babbo Natale umana”, ha sbaragliato la concorrenza: 13 cuori e 228 like, per un totale appunto di 241 voti. Netto il distacco con la seconda e la terza classificata sul podio, che hanno totalizzato rispettivamente 91 e 50 voti.

Ora i vincitori potranno contattare l’organizzazione al numero 347/38.65.595 per sapere come ritirare l’omaggio offerto dall’Associazione Chicchi di Riso ETS.

L’ottava edizione della Savona Santa Claus Walk, organizzata da Chicchi di Riso e Comune di Savona in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Confcommercio Savona, il comitato provinciale del Coni e Relaxioni, si è svolta lo scorso 23 dicembre, dalle 16 alle 22 prevalentemente in piazza Sisto IV e via Manzoni. La caratteristica camminata non competitiva, aperta a tutti e con partecipazione libera a condizione che si indossi un abbigliamento da Babbo Natale o almeno un capo di colore rosso, rientrava nel calendario degli eventi programmati in collaborazione con le associazioni del territorio di animazione del periodo natalizio in città.