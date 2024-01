Sanità, il Pd attacca la Regione: “Allargamento dell’attività intramoenia a strutture private copre l’impoverimento dei servizi ai cittadini”

Savona. Il gruppo sanità della federazione savonese del Partito Democratico va all’attacco della Regione contro la decisione di allargare l’attività intramoenia in strutture private.

“Da sempre i medici che esercitano in intramoenia visitano in strutture private autorizzate dato che l’Asl non ha sufficienti ambulatori per permettere questa attività in spazi dell’Asl stessa -ricordano i Dem – L’annuncio, quindi, della concessione dell’autorizzazione a 32 strutture private di ospitare le visite specialistiche come fosse una novità positiva per la nostra sanità è un ennesimo esempio della gestione sanitaria della giunta Toti che propone altisonanti articoli sui giornali e grandi promesse, tra l’altro poi sempre disattese, probabilmente per coprire il continuo impoverimento dei servizi ai cittadini”.

“E non è certo pubblicizzando ciò che già esiste sul territorio (a pagamento) che si potrà risolvere l’annoso problema delle infinite liste di attesa che obbligano il cittadino a ricorrere al privato pagando cifre importanti per poter giungere ad una diagnosi e ad una cura”.

“Va rimarcato che al professionista rimane una quota minoritaria della tariffa pagata e che l’Asl guadagna su ogni prestazione erogata e che quindi si crea una situazione paradossale dove la sanità pubblica non solo non riesce ad erogare i servizi ai cittadini ma guadagna dalle prestazioni ‘sostitutive’ a pagamento che offre”.

“Sarebbe una buona notizia invece che la giunta Toti ci ragguagliasse su quanto erogato in questi anni al privato per diminuire le liste di attesa e quali risultati effettivi abbia raggiunto dato che oltre a ciò risulta che la Liguria sia ai primi posti per i costi delle fughe dei pazienti fuori regione, pazienti che debbono spostarsi per potersi curare adeguatamente o forse, purtroppo, solo per potersi curare”.