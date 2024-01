Sanac Vado Ligure, una offerta di acquisto. Amatiello (Filctem): “Confronto immediato sull’esito del bando”

Vado Ligure. La vicenda dell’ex Ilva e del comparto siderurgico investe ancora una volta il gruppo Sanac e lo stabilimento di Vado Ligure, che attende ancora risposte in merito al futuro aziendale e occupazionale. Di recente il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per la possibile nazionalizzazione dell’ex Ilva, con il passaggio in maggioranza di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d’Italia.

Per Sanac pesa infatti la mancanza di ordinativi da parte dello storico cliente della filiera dell’acciaio, tuttavia, in merito alla gestione commissariale in atto e al nuovo bando di vendita, scaduto da qualche giorno, è spuntata una offerta di acquisto. Per ora massimo riserbo sul nome del soggetto interessato, ma la speranza è quella che possa essere la stessa Acciaierie d’Italia, quindi lo Stato, ad aver presentato la documentazione richiesta per la procedura.

Per il sito industriale vadese, storico fornitore di refrattari industriali per l’Ilva di Taranto, in ballo ci sono 80 posti di lavoro, in un settore considerato strategico, ma che ancora deve trovare un suo nuovo asset dopo il lungo periodo di crisi. Il taglio degli ordini negli ultimi due anni ha alimentato ancora le difficoltà del gruppo Sanac, una manodopera qualificata e prospettive di mercato.

“Ci hanno comunicato oggi l’esito dell’ultimo bando indetto dalla struttura commissariale, con la presentazione di una sola offerta: auspichiamo che possa essere la volta buona per dare una prospettiva vera e concreta e definire la soluzione di una vertenza che si trascina ormai da troppo tempo” sottolinea il segretario provinciale della Filctem Cgil Tino Amatiello.

“Come sindacato chiediamo un immediato confronto a livello ministeriale rispetto alla conclusione del recente avviso, considerando l’attuale situazione e dibattito che ruota attorno all’ex Ilva e alla necessità di una nazionalizzazione che possa salvaguardare il comparto e il suo indotto, compreso quindi lo stesso gruppo Sanac e l’impianto di Vado Ligure”.

“Il tutto, naturalmente, funzionale alla tutela dei posti di lavoro e delle stesse professionalità dell’azienda” conclude l’esponente sindacale.