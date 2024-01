Sanac, il candidato sindaco a Vado Gilardi: “Finalmente una speranza di riscatto”

Vado Ligure. “Dopo vari tentativi, si accende finalmente una speranza di riscatto per Sanac e il futuro dello stabilimento di Vado, con circa 70 dipendenti”. Esprime soddisfazione Fabio Gilardi, ex vicesindaco della giunta Giuliano e candidato sindaco di Vado Prima alle elezioni amministrative di questa primavera.

“Afv Beltrame, un gigante europeo dell’acciaio, ha presentato un’offerta completa e non vincolante, ora spetta al Ministero dare il via libera alla verifica e completare il processo di acquisizione”, ha proseguito Gilardi.

“Se tutto andasse finalmente a buon fine, sarebbe una notizia importante per il tessuto economico di Vado, per il nostro territorio e soprattutto per i tanti lavoratori e famiglie vadesi, che in questi anni hanno vissuto molte preoccupazioni per il rischio di chiusura”, ha concluso.