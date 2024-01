Saldi invernali al via, buone le previsioni dei commercianti savonesi: “Ritorno al negozio di vicinato”

Savona. “Rispetto all’anno scorso ci sarà un leggero aumento di disponibilità di spesa per famiglie e acquirenti, circa 137 euro a persona, determinata da una maggior propensione al consumo e maggior fiducia da parte della complessiva clientela. Altro elemento sarà quello del grande ritorno al negozio di vicinato”. Lo afferma la responsabile di Federmoda Savona Donata Gavazza, in vista della partenza dei saldi invernali che in Liguria inizieranno venerdì 5 gennaio e termineranno domenica 18 febbraio.

I commercianti savonesi guardano con discreta fiducia all’inizio delle vendite scontate di fine stagione, in particolare per il settore abbigliamento, calzature e accessori, una categoria merceologica che viene da un periodo natalizio caratterizzato da luci e ombre, nonostante il “recupero” negli ultimi giorni vicini al Natale.

“Sicuramente le previsioni sono buone – aggiunge Gavazza -, in primis per l’arrivo del freddo e di temperature indubbiamente più invernali, in secondo luogo per la presenza nell’offerta commerciale di ottime occasioni di acquisto, con capi e articoli di qualità a prezzi molto vantaggiosi, con un’ampia scelta di prodotti di moda e tendenza“.

“Dal nostro osservatorio i consumatori potranno trovare opportunità di acquisto con valide promozioni. In particolare saranno le località a vocazione turistica a beneficiare del primo weekend di vendite ribassate per i tanti visitatori annunciati nel weekend della Befana in riviera”.

E nel contesto di troppe promozioni, autorizzate e non, praticate dalla grande distribuzione e dai colossi dell’online praticamente in ogni momento dell’anno, la presidente di Federmoda Savona sottolinea: “Si conferma, inoltre, una tendenza significativa nella riscoperta dei nostri piccoli negozi di quartiere e di prossimità, il desiderio “fisico” di vedere, provare e conoscere l’articolo desiderato, nella ricerca di maggiore sicurezza nell’acquisto, che rappresenta senz’altro un segnale positivo e incoraggiante per il nostro comparto”.

L’associazione ha stilato il decalogo con cinque consigli per i consumatori che si preparano ai saldi. Si parte dai cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. La prova degli abiti è rimessa alla discrezionalità del negoziante, mentre per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibile, inoltre, il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

“Come Federmoda avvieremo una accurata indagine dopo la prima settimana dei saldi per capire e analizzare nel dettaglio, e con dati alla mano, la situazione in provincia sulle vendite scontate, auspicando che il periodo promozionale possa concretizzare una boccata d’ossigeno per le tante piccole e medie imprese commerciali del nostro territorio” conclude la responsabile Federmoda.