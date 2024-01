Sabato 6 gennaio la “Befana Coast Run” a Borghetto: due distanze da 5 e 10 chilometri

Borghetto Santo Spirito. Per gli abitanti e i turisti, Borghetto Santo Spirito è sinonimo di autenticità e bellezza. Si tratta di un piccolo comune del Ponente Ligure, adagiato tra la costa della Riviera delle Palme e le pendici del Monte Piccaro. Il mare, quello bello della Liguria, ma non solo: tra le attrazioni, infatti, c’è anche Castello Borelli, imponente edificio costruito a picco sul mare edificato nel 1870 da Bartolomeo Borelli, ingegnere e senatore del Regno di Sardegna, direttore dei lavori del traforo del Frejus. Chi parteciperà a questa gara avrà sicuramente modo, tra le altre cose, di godersi tutta la sua maestosità.

“Befana Coast Run” (BCR) è organizzata sabato 6 gennaio 2024 da Find the Cure con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito, sede ligure dell’associazione no profit di cooperazione internazionale nata nel 2006 e che sviluppa progetti in aree a basso livello di sviluppo.

Due distanze, da 5 e da 10 chilometri, tutte da correre per “smaltire le feste” e dare il via all’edizione 2024 del Corto Circuito Solidale, che unisce diverse gare caratterizzate da un forte senso di solidarietà, mirando a realizzare progetti umanitari selezionati annualmente e supportati sul campo da medici e volontari di Find The Cure. Ogni gara aderente al CCS, infatti, contribuisce

direttamente e concretamente al progetto umanitario proposto, coinvolgendo attivamente ogni atleta partecipante nella sua realizzazione. Grazie all’edizione 2023, per esempio, è stato possibile contribuire all’acquisto degli arredamenti per le scuole Sanjo Pre and Primary School di Milola in Tanzania e Kodjalan in Mali.

Al termine della gara, oltre alle premiazioni di Befana Coast Run 2024, si terranno inoltre le premiazioni del Corto Circuito Solidale per i primi 5 concorrenti (maschili e femminili) del 2023.

PERCORSI:

Castle Walk (5 km – 250D+): Percorso a passo libero, ideale per chi desidera esplorare la bellezza naturale in modo rilassato

Castle Trail (10 km – 600D+): Percorso di trail running che attraversa sentieri panoramici tra mare ed entroterra, regalando panorami mozzafiato e scoperte emozionanti

Le pre-iscrizioni con donazione agevolata termineranno il 04/01/2024.