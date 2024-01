Sabato 27 gennaio Patrik Zaki a Savona: racconterà la storia della sua prigionia

Savona. Sabato 27 gennaio Patrik Zaki sarà a Savona, nella Sala Rossa del Comune per presentare il libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”.

Zaki racconterà la storia della sua prigionia, in uno dei tre incontri che l’attivista farà in questi mesi in Italia.

“Cosa significa ritrovarsi in prigione senza aver commesso alcun reato? – ricordano la sua storia gli organizzatori dell’incontro – Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. Ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi. Bologna, la sua università, l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare. Patrick Zaki in questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero in quel giorno e nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo disumano, quello delle carceri. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, dell’amata Reny, dell’Italia tutta”.

Introduce Renata Barberis. Partecipano Francesca Bisiani e Matteo Sampiero di Amnesty International. L’incontro è stato organizzato a cura della Libreria Ubik in collaborazione con Amnesty International.