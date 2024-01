Rugby, il Savona chiude il girone di andata con una sconfitta in terra sarda

Capoterra. La lunga trasferta in Sardegna chiude il girone di andata valido per la Serie B nazionale, girone 1. Il campionato è al giro di boa e l’unico match da recuperare è proprio quello che vedrà il Cus Genova, attualmente appaiato al Savona in settima posizione, misurarsi nella trasferta isolana.

Nonostante le inevitabili complicanze della trasferta ed alcune defezioni dell’ultimo minuto (tra tutte spicca l’assenza di capitan Samuele “Meme” Pivari, colpito durante il viaggio dall’influenza e degnamente sostituito nei gradi da Tommaso Rossi), i ragazzi di Andrea Costantino e Rocco Tedone si presentano sul campo di via Trento con la giusta concentrazione, e nella prima frazione di gioco

tengono il passo dei padroni di casa.

Complice anche un ritmo di gioco elettrico e teso, che favorisce il gameplan dei biancorossi, la prima frazione vede l’Amatori Capoterra allenato da Juan Manuel Queirolo in difficoltà nel controllare il punteggio: i primi a muovere lo score sono i sardi, con un calcio piazzato di Aru. Ma il bersaglio grosso lo centra per primo il Savona con Vallarino, mentre entrambe le squadre si

ritrovano in 14 per due cartellini gialli comminati dall’ottimo direttore di gara Valerio Grillo di Rieti: Franceri trasforma e porta in vantaggio gli ospiti che, poco dopo, avrebbero l’occasione per allungare, ma la scelta della touche non paga, ed invece consente ai capoterresi di riportarsi avanti sul ribaltamento di fronte grazie alla meta di Pace (tr. Aru).

Il match è molto combattuto, ma saranno i padroni di casa a concretizzare prima con Celembrini, che conclude nel migliore dei modi una ripartenza da mischia di Stara, e poi con Balboni, che raccoglie un pallone in zona difensiva savonese e segna allo scadere del primo tempo; tra le due mete del Capoterra i savonesi riducono il gap grazie ad un calcio piazzato di Franceri, e si va al

riposo sul risultato di 20-10.

La seconda frazione riprende con i savonesi che vanno a segno dopo soli 2 minuti con M. Bernat, il giovane mediano, che firma una delle mete più belle mai viste tra le fila biancorosse: ripartenza palla in mano da una ruck a metacampo bruciando la guardia ed il mediano avversario, ed evitando tutti i tentativi di recupero della difesa giallorossa con una serie di side-step che gli consentono di schiacciare l’ovale e di riportare sotto break la formazione ospite.

La partita però volge in maniera opposta: con due maul ben gestite sarà Uccheddu (man of the match) a segnare due volte per i padroni di casa concretizzando al meglio il lavoro del pack di mischia sardo; con le due trasformazioni di Aru di fatto gli isolani marcano lo spartiacque che porterà al risultato finale di 46 a 20. Ci sarà tempo ancora per le marcature di Fanciulli per gli ospiti

e di Oghittu prima e di Ganga sullo scadere per il Capoterra.

Match piacevole, in particolare nella prima frazione di gioco, in una giornata soleggiata ma particolamente fredda (solo 2 gradi sopra lo zero) che ha permesso agli ospiti di sviluppare, almeno per una parte della partita, il piano di gioco studiato per la sfida; l’avversario, forte del fattore campo e della maggior esperienza, ha saputo gestire nel migliore dei modi la seconda frazione

concretizzando gli elementi di vantaggio e permettendo al Capoterra di ottenere 5 preziosi punti in classifica, utilissimi nella rincorsa verso la terza posizione occupata dal Bergamo.

Il campionato di andata si chiude, quindi, con i savonesi attualmente settimi insieme al Cus Genova (che però deve ancora giocare il recupero a Capoterra): considerando le molteplici difficoltà riscontrate nei primi mesi del campionato, una posizione che rassicura (ma senza certezze assolute) il Savona in vista di un girone di ritorno che, sulla carta, appare più difficile della prima metà, in

quanto le sfide più alla portata dei biancorossi saranno tendenzialmente in trasferta, mentre i match con le “big” del campionato saranno da giocare al Fontanassa.

Per il Savona sono scesi in campo: Baccino, Shehu, Maruca, Fazio, Ramaj, Urbani, Franchello, Guida, M. Bernat, L. Bernat, Rossi (c), Briano, Correoso, Vallarino, Franceri. A disposizione: Dini, Magnaghi, Giacobbe, Di Murro, Costantino, Fanciulli.

Per l’Amatori Capoterra sono scesi in campo: Chibsa, Uccheddu, Geraci, Sainas, Vega, Garau, Pace, Brui, Panduccio, Stara, Wiernes, Celembrini, Marston, Aru. A disposizione: Ganga, Thioye, Ferrentino, Smeraldo, Oghittu, Cauli, Contu.

Per le categorie giovanili: partita combattuta quella tra Savona Rugby e CUS Genova Under 18 giocata domenica 21 al Fontanassa, con i genovesi atleticamente più presenti in campo, elemento non sufficiente però per avere ragione di un Savona determinato e come sempre focalizzato nello sviluppo del gioco.

Dopo un allungo conquistato nel primo tempo dalla compagine savonese (formata da giocatori del Savona e delle Vespe Cogoleto) grazie alle mete di Damele, Tabor e Francioso, il CUS accorcia le distanze per portarsi poi in vantaggio sul 17-21.

Il Savona continua ad attaccare e trova, dopo molte occasioni sprecate, la meta del sorpasso con Boraschi, che sarà anche il realizzatore. Due cartellini gialli (uno per parte) e un CUS sempre in partita tengono il risultato in bilico fino al triplo fischio dell’arbitro che decreterà la vittoria del Savona 24-21 conquistando anche il punto bonus, avendo marcato 4 mete.

I genovesi escono comunque a testa alta dal campo e con un meritato punto bonus difensivo, per aver chiuso il match sotto break.

Per il Savona sono scesi in campo: Fabio Ciorra, Elias Vannoni, Lorenzo Fanti, Gabriele Briasco, Pietro Inzaina, Giacomo Camoirano, Pietro Garzoglio, Giorgio Montaldo, Tommaso Galuppo, Emilio Boraschi (CP), Braian Atzeni, Davide Bertolotto (VCP), Guglielmo Damele, Andrea Francioso, Elia Tabor. A disposizione: Andrea Bruzzone, Michele Sahrane, Gregorio Gibellini, Alessandro Moggia, Francesco Calella, Mattia Grassi-