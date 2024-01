Ruba vestiti per 400 euro in un negozio in centro a Savona: 24enne arrestato

Savona. Entra in un negozio, ruba due giubbotti, poi si allontana a piedi, ma viene fermato poco dopo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona. I militari hanno arrestato ieri pomeriggio un 24enne di origine straniera che si era appena impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro all’interno di un noto esercizio commerciale in pieno centro cittadino.

I militari, allertati da un cittadino che aveva visto il giovane allontanarsi rapidamente con atteggiamento sospetto dal negozio, dopo un breve inseguimento a piedi hanno fermato il 24enne che non è stato in grado di giustificare il possesso di due giubbotti che teneva ancora in mano.

Dopo la verifica all’interno del negozio, il personale addetto alle vendite ha confermato che i due capi di abbigliamento erano stati appena rubati. Il giovane, bloccato dopo una breve fuga a piedi, è stato accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto poiché indagato del reato di furto aggravato.

I capi di abbigliamento sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Nel periodo invernale e, in particolare, durante le festività natalizie e nei primi giorni del nuovo anno sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo del territorio con finalità preventiva da parte dei Carabinieri di Savona, sia nel Capoluogo che nei vari comuni della zona costiera.