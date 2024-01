Ruba un’auto parcheggiata, ma incrocia una pattuglia della polizia di Stato: fermato e arrestato

Savona. Nel centro di Savona, un individuo che aveva da poco forzato la serratura di un’autovettura parcheggiata, insieme a un complice, ha intrapreso un viaggio lungo l’Aurelia. All’altezza di Albisola, i due uomini hanno incrociato una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Carcare, impiegata per la vigilanza stradale durante le festività natalizie e di fine anno.

Le poliziotte della pattuglia hanno immediatamente notato il viso preoccupato del conducente, che ha cercato di celare il volto. Una rapida inversione di marcia ha portato all’arresto immediato dell’auto sospetta. Il conducente, un cittadino extracomunitario, e il passeggero, non hanno opposto resistenza ma erano sprovvisti di documenti. Nonostante l’auto avesse la carta di circolazione, i soggetti non sono stati in grado di giustificare il possesso del veicolo.

I dubbi sono stati fugati quando, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni rilasciate, è emerso che l’auto, parcheggiata nelle vicinanze, era stata appena rubata. Dopo la formalizzazione della denuncia di furto, l’autovettura Ford KA è stata restituita al proprietario, che era ancora incredulo per la breve distanza percorsa dai soggetti e per il recupero immediato del suo bene, ringraziando il personale della polizia di Stato.

Il conducente è stato arrestato sul posto e ha subito un processo rapido, attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Durante le festività natalizie e di fine anno, la polizia stradale, specialità della polizia di Stato, ha attivamente contribuito ai servizi di vigilanza stradale per garantire la sicurezza durante gli spostamenti degli utenti verso le località di villeggiatura.

L’impegno della polizia stradale si estende oltre le autostrade, includendo anche aree di servizio e parcheggio, dove la sosta può celare potenziali insidie. Si consiglia di non lasciare beni incustoditi all’interno delle autovetture per evitare situazioni simili.