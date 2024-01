Ronde della Val Merula, svelato il percorso della decima edizione

Andora. L’edizione numero dieci della Ronde della Val Merula si avvicina a grandi passi ed il team organizzativo della Sport Infinity ha da poco svelato i dettagli del weekend di gara, ad iniziare dal percorso, che ricalcherà quello proposto nel 2023.

Le iscrizioni stanno arrivando al quartier generale degli organizzatori, che ci tengono a fugare ogni dubbio sui nuovi regolamenti che saranno in vigore proprio dalla gara di Andora, la prima nel calendario nazionale 2024.

Per quanto riguarda il sistema di tracking gps, il nuovo fornitore ha rassicurato i concorrenti della Ronde della Val Merula, che avranno la priorità sia negli ordini che nelle consegne dei kit di installazione da montare sulle vetture. “Abbiamo da poco parlato con il responsabile dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto e ci è stato garantito che i tempi verranno rispettati, quindi nessuno avrà problemi ed aspettiamo i concorrenti a braccia aperte” hanno fatto sapere dall’organizzazione.

Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 31 gennaio, mentre il resto del programma sarà concentrato nel weekend di gara. Sabato 10 febbraio si inizierà alle ore 7,30 con la distribuzione di road book, targhe e le verifiche sportive presso Palazzo Tagliaferro, con le verifiche tecniche che troveranno spazio in Via dei Mille.

Dalle 10 alle 13 i concorrenti avranno occasione per la prima accensione stagionale delle loro auto da corsa durante lo shakedown, il test pre-gara molto utile per definire gli ultimi dettagli tecnici e sempre apprezzato anche dal pubblico. Il pomeriggio sarà invece dedicato alle ricognizioni del percorso con le auto di serie; alle 18:30 si accenderanno poi i riflettori sulla pedana di partenza, che vedrà sfilare tutti i concorrenti fino alle 20 per la consueta cerimonia del sabato sera.

La sveglia suonerà presto domenica 11 febbraio, con la partenza prevista alle ore 7 ed i successivi quattro passaggi sulla prova speciale Madonna della Guardia ad attendere gli equipaggi. Undici chilometri di pura adrenalina sull’asfalto ligure, in passato teatro di sfide mondiali e sempre molto apprezzato dai rallysti di tutto il continente. Prova speciale che nel 2023 fu dominata in tutti i passaggi dal ligure Fabio Andolfi, imbattibile sulle strade di casa che lo videro trionfare anche al Rallye Sanremo nel 2022.

Dopo ogni transito sulla PS le auto faranno ritorno ad Andora per il riordino ed il parco assistenza, allestito lungo le vie del centro cittadino tra via Genova, via Cavour e via Risorgimento. Dalle 15,28 è previsto l’arrivo sul palco e pochi minuti dopo sarà allestito il podio sul quale saliranno i tre migliori equipaggi di giornata.

La cittadina del Ponente Ligure abbraccerà letteralmente la manifestazione e per due giorni sarà animata dal popolo del rally; centinaia di presenze che ancora una volta alimenteranno un importante indotto economico fuori dalla stagione turistica. Sul sito internet della manifestazione sono disponibili tutti i documenti ed è visibile il video della prova speciale.