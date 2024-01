Risonanza magnetica aggiustata: i pezzi di ricambio arrivati a tempo di record dall’Olanda

Savona. Sarebbe dovuto tra oggi e domani dall’Olanda i pezzi di sostituzione, molto sofisticati, per poter così riparare e rimettere in funzione la risonanza magnetica del San Paolo che nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio, aveva subito un secondo arresto forzato.

Detto fatto, i ricambi sono arrivati tempestivamente e sono stati installati: “Dalle 14.30 di oggi – riferisce l’Asl2 – sono regolarmente ripresi gli esami ai pazienti”.

Anche in questo secondo caso si è trattato di una manutenzione da record, la risonanza è stata inattiva solamente per 24h nonostante si aspettassero i pezzi di ricambio dall’Olanda, insomma non proprio dietro l’angolo. E così con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni la RM è tornata a pieno regime.