Rischio crollo di una impalcatura a Toirano, via chiusa

Toirano. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Toirano per il rischio crollo di una impalcatura dalla facciata di un edificio in ristrutturazione.

L’allarme è scattato intorno alle 15 e 30, in via San Francesco.

Immediato l’intervento da parte delle squadre dei vigili del fuoco, dopo che l’azione degli operai e addetti al cantiere non è stata sufficiente per arginare la criticità strutturale del ponteggio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, tuttavia la via toiranese è stata chiusa alla viabilità per ragioni di incolumità pubblica, in attesa del completamento dell’intervento di messa in sicurezza da parte dei pompieri. La situazione sta tornando alla normalità.

Stando alle prime informazioni, il principio di cedimento si sarebbe verificato durante le operazioni di smontaggio, con l’impalcatura rimasta in bilico: sono ancora in corso gli accertamenti del caso sull’accaduto.