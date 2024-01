Riparte il cantiere in piazza Diaz a Savona, il sindaco: “Ora i lavori possono procedere rapidamente”

Savona. Da qualche giorno in piazza Diaz sono ripresi i lavori grazie alla variante condivisa tra Comune di Savona e ditta incaricata. Da quasi una settimana operai e tecnici della ditta incaricata hanno ripreso a lavorare predisponendo la ghiaia necessaria come base per la nuova pavimentazione.

“Come ricorderete – spiega il sindaco Marco Russo sui social -, a seguito dei rilievi della Sovrintendenza che hanno comportato la sospensione parziale dei termini dell’appalto, è stato necessario rivedere il progetto e ciò è stato possibile grazie al lavoro anche degli Uffici che ringrazio tantissimo per l’impegno e la determinazione. Siccome alcuni aspetti progettuali (come l’ascensore) avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti abbiamo preferito approvare subito una variante, stralciando queste parti per poter sbloccare i lavori con l’intenzione di riprenderli in un secondo momento”.

Il sindaco spiega perchè i lavori si sono fermati: “La Sovrintendenza ha ritenuto che le caratteristiche delle pareti di alcuni ambienti all’interno del teatro necessitassero di un restauro conservativo, tipo di intervento ben più costoso e impegnativo rispetto a quello previsto in un primo momento. Ciò ha comportato la necessità di rivedere opere e costi. Il cantiere è unico (teatro e piazza), motivo per cui la sospensione dei lavori, seppure motivata dalle opere interne per via delle prescrizioni della Sovrintendenza, si è “trascinata” dietro anche gli interventi sulla piazza.

“Nel concreto – Russo spiega le novità introdotte dalla nuova variante -, anche per una questione di costi, viene stralciato il bar al primo piano (resta quello al piano terra, sulla piazza). Al primo piano valuteremo se fare qualcosa di più ‘leggero’, come un corner dedicato alla caffetteria. Altri elementi stralciati dalla variante sono: l’ascensore (che non è stato abolito, come ho avuto modo di leggere, ma rimandato, perché è chiaro che il tema dell’accessibilità è prioritario) e un nuovo tipo di pavimentazione delle aree laterali della piazza che sarà del tutto simile a quello del corpo centrale, ma richiede un tempo di posa molto più veloce e in più sarà anche drenante”.

“Ora i lavori potranno procedere rapidamente e abbiamo dato indicazioni alla ditta di dare la precedenza ai lavori sulla piazza rispetto alla parte interna. Ringrazio i cittadini per la pazienza e mi spiace per i disagi che stanno subendo, ma quando la piazza sarà finita tutti i sacrifici potremo godere di un nuovo spazio pubblico prestigioso e completamene rigenerato”, ha concluso.