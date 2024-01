Rigassificatore, lista Toti risponde al M5s: “Dicono balle, per la UE procedura ok sul progetto”

Vado Ligure. Il tema del rigassificatore ancora al centro del dibattito politico anche in questo inizio 2024. Dopo le parole del M5s in merito alla valutazione della UE, a stretto giro la lista Toti in Regione risponde per le rime: “Le posizioni espresse dal M5S sul rigassificatore che non corrispondono alla risposta fornita dalla Commissione Europea”.

“Siamo arrivati al punto che parole chiare e semplici pronunciate da commissari europei vengono prese, tagliate, usate parzialmente, e reincollate per far dire all’Europa ciò che non ha mai detto. E nel fabbricare bufale i 5 Stelle sono evidentemente maestri. E’ tutto il giorno che raccontano di una loro “vittoria” a Bruxelles, di risposte della Commissione Europea che darebbero loro ragione, sostenendo che il rigassificatore al largo di Savona è stato certificato come pericoloso e che lo Stato italiano dovrebbe indicare siti alternativi. Nulla di tutto ciò è stato detto, anzi” afferma il gruppo di maggioranza in Regione.

“Di fronte a una incalzante richiesta degli europarlamentari pentastellati Tiziana Beghin e Maria Angela Danzì, il commissario Virginijus Sinkevičius ha proprio detto (o meglio scritto, non c’è neppure il rischio di sbagliarsi) che “l’analisi di soluzioni alternative è richiesta nel caso in cui l’opportuna valutazione concluda che non è possibile escludere effetti negativi del progetto sull’integrità del sito interessato e prima che le autorità nazionali possano decidere di autorizzarlo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. Ma, per l’appunto, lo Stato Italiano sta facendo questa analisi con la Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (non regionale)“.

“Per far ben capire il concetto ai rappresentanti del M5S, il commissario ha ribadito che “spetta alle autorità italiane competenti, inclusi gli organi giurisdizionali, valutare il singolo progetto e garantirne la piena conformità alla pertinente legislazione dell’Ue“. Esattamente come sopra: è quello che si sta facendo, non si può arrivare alle conclusioni prima, se sarà necessario si cercheranno siti alternativi”.

“Forse sapendo di trovarsi di fronte a rappresentanti pentastellati, la Commissione ha detto una cosa ancora più netta: “… L’Italia ha recepito le suddette disposizioni nella propria legislazione e ha adottato linee guida nazionali conformi per migliorarne l’attuazione in tutte le regioni. Alla luce di quanto precede, in questa fase non è giustificata alcuna ulteriore azione da parte della Commissione“.

“Va bene così, non serve fare niente. E’ abbastanza chiaro così? Pare di no. Forse neppure in Europa sanno quanto sarebbe stato necessario fare anche un disegnino per spiegare meglio la cosa. Più semplicemente non sono abituati ad avere a che fare così spesso con i grillini come capita a noi. Quando vogliono travisare la realtà e usarla come meglio aggrada loro, gli esponenti 5 Stelle sono inarrivabili” conclude la lista Toti.