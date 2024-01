Rifiuti, a Carcare un’assemblea pubblica con Sat per informare i cittadini delle nuove regole

Carcare. Un’assemblea pubblica sulla raccolta differenziata e lo smaltimento rifiuti. In seguito al cambio di gestore del servizio (passato da Proteo a Sat), il Comune di Carcare organizza un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza. Si svolgerà lunedì 5 febbraio, alle ore 20:30, nella sala della Società Operaia in piazza Cavaradossi.

All’evento parteciperanno per il Comune il sindaco Rodolfo Mirri e Barbara Cirulli dell’Area Tecnica. In rappresentanza di Sat ci saranno il presidente Massimo Zunino, il direttore tecnico Sergio Poggio e il coordinatore Valbormida Remo Resio.

“L’obiettivo dell’incontro è di chiarire tutti i dubbi dei cittadini – spiega Mirri – C’è infatti un po’ di confusione e ci sono state alcune lamentele soprattutto per quanto riguarda la consegna dei sacchetti. Alcuni chiedono di aumentare le giornate, al momento è possibile ritirarli ogni mercoledì sotto il Comune dalle 9 alle 12, ma per chi fosse impossibilitato può prenotare i sacchetti e ritirarli al centro di raccolta il martedì, il giovedì e il sabato. Verrà tutto spiegato nel dettaglio alla riunione di lunedì prossimo, insieme ad altri aspetti per dare alla popolazione tutte le informazioni necessarie e fugare ogni dubbio”.