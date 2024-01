Ridimensionamento scolastico, Scarone (M5S): “Accorpamento Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci imposto dalla politica senza confronto col territorio”

Savona. “Non è una novità: per il territorio ligure e savonese, la politica sceglie e impone senza conoscerlo. È successo con la sanità, sta succedendo con il rigassificatore e ora tocca agli accorpamenti scolastici, imposti e mai condivisi né discussi all’interno degli organismi presenti nella comunità scolastica, che a partire dai dirigenti, passando per i docenti e il personale ATA, nulla sapevano fino a pochi giorni fa della proposta di accorpamento dei due Istituti superiori savonesi, Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci”.

Così la coordinatrice provinciale del M5S Savona Stefania Scarone, che poi continua: “L’amministrazione Toti entra così a gamba tesa nella scuola, proponendo un accorpamento tra due Istituti, uno Tecnico e l’altro professionale, che hanno un’offerta formativa molto diversificata, la quale si concretizza in molti indirizzi che comporterà la creazione di un grande “mostro” dislocato in diversi plessi. E questo avviene peraltro in un momento delicato, cioè alla fine della fase di orientamento scolastico e nel periodo in cui le famiglie si trovano alle prese con la difficile scelta della scuola superiore per i loro figli”.

“L’emendamento a firma Bozzano, Mai e Russo, votato dalla terza Commissione regionale che contiene il cambio di rotta, dall’accorpamento già previsto tra Comprensivo di Carcare e liceo Calasanzio a quello tra Boselli Alberti e Mazzini Da Vinci, nonostante le deboli motivazioni dei proponenti a supporto, che dimostrano di non avere la minima conoscenza dei PTOF e delle dinamiche scolastiche, evidenzia soltanto la volontà politica di prendere una decisione unilaterale. Non è stato infatti tenuto in alcun conto il rinvio della stessa all’anno scolastico successivo richiesto dalle parti audite in Commissione, affinché ci fosse il tempo per un confronto utile a trovare la migliore soluzione per il territorio”.

“L’amara conclusione è che l’amministrazione Toti considera il nostro territorio importante solo quando gli conviene politicamente. Ma a furia di tirare la corda, questa prima o poi si spezzerà”, conclude.