Ridimensionamento scolastico, Cgil Liguria: “La Regione penalizza la scuola”. Cisl: “Salvaguardare l’offerta formativa”

Liguria. Oggi si è svolta in modalità mista (in presenza e online) la riunione del Comitato Regionale Istruzione e Formazione “la cui modalità di conduzione da parte della Regione Liguria ha sfiorato momenti di teatrino dell’assurdo. La discussione è stata condotta in modo surreale, con continue interruzioni da parte dell’Assessore e difficoltà ad esprimere la propria posizione attraverso il voto. Lo dichiara Cgil Liguria.

La riunione, alla quale ha partecipato la Cgil Liguria e la Federazione Lavoratori conoscenza della Liguria e di Genova, ha avuto per oggetto il Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2024/2025. “Abbiamo più volte manifestato la nostra contrarietà giudicando l’operazione come un mero taglio alla rete scolastica”.

La riunione si è conclusa con 9 soggetti a favore e 5 contrari. “Gli astenuti non sono stati conteggiati – commentano ancora dal sindacato – tra cui le province di Spezia e Imperia, altri come il Comune e la Provincia di Genova non erano presenti durante la votazione. Tra i contrari molti enti locali di varia estrazione politica mentre tra i favorevoli enti come Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura”.

Per la Cgil “si tratta di un taglio alla rete scolastica che non prende in considerazione le esigenze reali della scuola e non supporta adeguatamente l’offerta formativa. La Cgil conferma la propria netta contrarietà all’operazione che non ha coinvolto chi lavora nella scuola, né gli enti locali.

“La riunione di oggi – commentano ancora dal sindacato – è arrivata nel primo giorno utile per le iscrizioni scolastiche, una beffa per genitori e ragazzi che devono effettuare delle scelte sulla base di piani formativi che senz’altro subiranno variazioni. Le ripercussioni dell’operazione infatti graveranno sul personale amministrativo tecnico e ausiliario, perché in virtù dell’accorpamento alle scuole sarà assegnato meno personale anche docente, come nel caso dell’insegnamento su materie comuni”.

In conclusione per la Cgil l’operazione della Regione è dettata solo da elementi ragionieristici, non certo tesi ad ottimizzare una riorganizzazione reale delle istituzioni scolastiche.

“Dopo aver fatto notare l’ennesimo mancato invito rivolto ad Anief Liguria, l’ente regionale ha inserito il giovane Sindacato tra i partecipanti aventi diritto a un Tavolo che ha avuto come oggetto l’illustrazione da parte dell’assessore Ferro dell’ultima delibera regionale in materia di accorpamenti. Il comunicato stampa di Regione Liguria del 12 gennaio ha parlato di “proficuo incontro” ove si è convenuto di procedere a tre accorpamenti sul territorio genovese e di un secondo accorpamento nella Provincia di Savona (la contestata idea dell’Omnicomprensivo di Carcare!) oltre che confermare tutti gli altri accorpamenti gim approvati a novembre scorso dal consiglio regionale. Seppur sia stato ammirevole l’impegno di Regione Liguria di avere accolto la deroga prevista dal decreto “Milleproroghe”, che ha ridotto a 174 i tagli delle previste 178 autonomie scolastiche, l’incontro odierno, soprattutto nelle battute finali, non è stato di certo caratterizzato dai toni tipici di un confronto aperto e democratico”. E’ il commento di Anief Liguria.

“Durante il mio turno di parola – ha detto Maria Guarino, presidente Anief -, ho fatto presente come vi sia una sperequazione di fondo: a mero esempio sono previsti 3 accorpamenti per la provincia di Genova, 4 per quella Imperia, quando il solo comune di Genova, detiene il 34% delle ISA liguri! Non si è tenuto conto dei parametri previsti già dal decreto in quanto bisognava tenere in considerazione la densità degli abitanti per chilometro quadrato, salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nonché il fattore della raggiungibilità delle sedi scolastiche da parte dell’utenza con mezzi propri e/o pubblici”.

Commenta ancora Guarino: “Il mio intervento è stato interrotto dall’assessore Ferro che lo ha ritenuto non suffragato dallo studio dei documenti, cosa assolutamente falsa, perchè pur non essendo stata invitata ai tavoli ho studiato tutte le delibere con attenzione e numeri alla mano. La riunione si è conclusa con una votazione “alla bulgara” dove non si è tenuto conto degli astenuti e che ha visto Anief tra i 5 contrari, 9 favorevoli tra cui il voto dell’USR Liguria, su un totale di 42 partecipanti ove non tutti hanno palesato il loro voto. Esprimiamo nuovamente e con forza il nostro disappunto in tema di dimensionamento scolastico, permangono molte riserve su questa modalitm direttiva nella gestione di tematiche così importanti e impattanti sul territorio e attendiamo di capire quale sarm la posizione della Provincia di Savona in merito a quanto emerso nella riunione odierna”.

La Cisl Scuola sul dimensionamento della rete scolastica “ha da sempre manifestato la forte preoccupazione di salvaguardare integralmente l’offerta formativa nelle realtà nelle quali la presenza di una istituzione scolastica autonoma costituisca il presupposto necessario per la valorizzazione del territorio, specie in aree con forti elementi di specificità o disagio. Nel merito della questione “savonese” è stato chiesto agli interlocutori istituzionali una soluzione ampiamente condivisa che necessita una ulteriore ponderazione degli interessi sottesi all’accorpamento tra gli istituti oggetto del piano di dimensionamento”.