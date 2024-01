Restyling per via Cappa a Finale Ligure, Guzzi: “Interventi per la riqualificazione del rione”

Lavori in via Cappa a Finale Ligure. Lo ha annunciato il vice sindaco e assessore comunale Andrea Guzzi: “Intervento di sistemazione dell’area verde con inserimento di tre posti auto. Nuove alberature in una zona utilizzata da spartitraffico, dove l’Amministrazione cha deciso di progettare anche uno spazio di sosta” afferma l’amministratore finalese.

“Verranno inseriti cinque cipressi (forse anche di più in fase di cantiere) in coerenza con l’ambito benedettino”.

“Anche questa operazione si inserisce nel più ampio contesto del percorso di riqualificazione dell’intero rione di Pia” aggiunge Guzzi.

“Oltre ad inserire nuove alberature diamo una risposta ai molti residenti della zona che in questo modo avranno la possibilità, seppur non in via esclusiva, di un punto di appoggio limitrofo alle abitazioni (l’idea che trapela e’ di parcheggi a rotazione diurna)”.

“Dopo via Santuario e piazza Abbazia, seppur ancora in fase di completamento, continuiamo con la sistemazione di aree della città da tempo lasciate colpevolmente in secondo piano. Il percorso è lungo e in questi anni abbiamo cercato di colmare un vuoto che soprattutto su Pia era stato molto evidente. C’è ancora molto da fare ma le idee e la programmazione per farlo non mancano” conclude il vice sindaco e assessore finalese ai Lavori Pubblici.