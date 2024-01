Report Ambrosetti, Balleari (FDI): “I numeri, contrariamente alla propaganda della sinistra, non mentono mai”

Liguria. “Quando la politica agisce nell’interesse del Paese, i risultati arrivano” commenta il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Stefano Balleari.

“Dal report Ambrosetti – prosegue il consigliere – emerge una Liguria in salute, i cui dati in alcuni indicatori sono addirittura superiori alla media di una Nazione che con il governo Meloni ha ripreso a correre, portando l’occupazione ai massimi dal 1977, incrementando notevolmente il numero di contratti stabili.

Non manca il riferimento alle prossime elezioni europee che vedranno Stefano Balleari unico candidato ligure della lista di Fratelli d’Italia nel Nord Ovest:”In politica per ottenere risultati serve che le amministrazioni, a tutti i livelli, si pongano gli stessi obiettivi e agiscano per lo sviluppo del territorio e del Paese. Le prossime elezioni europee rappresentano un’occasione unica per l’allineamento dei pianeti. Con le grandi opere in costruzione in Liguria, sarà fondamentale avere un interlocutore diretto a Bruxelles”, conclude Balleari.