Regione, la Lista Toti risponde al Pd: “I liguri mandano a casa solo il Pd”

Liguria. Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in consiglio regionale, rispondono così alla polemica sollevata dal segretario regionale Pd, Davide Natale, e dal consigliere Roberto Arboscello.

“#continuatecosì #iliguriacasamandanovoi. Se al Pd piace giocare con gli hashtag visto che non sanno più cosa inventare parlando seriamente, accontentiamo volentieri i consiglieri Natale e Arboscello. Un Pd tanto codardo e opportunista da difendere i rigassificatori a Roma e marciare con il più bieco ambientalismo in Liguria. Un Pd di amministratori (tutti in campo da anni e anni), che hanno devastato municipalizzate e sanità, tanto da mandare la regione in piano di rientro”.

“Un Pd trasformato nella sesta stella del movimento di Beppe Grillo, che passa la giornata a cercare qualcuno che dica NO a qualcosa pur di cavalcarne la protesta. Un Pd che per decenni a Roma come in Liguria ha gestito le infrastrutture salvo accorgersi solo quando è andato all’opposizione dei lavori non fatti. Un Pd che ha votato l’accorpamento scolastico nel governo Draghi, con ministro Pd, e ora fa finta di contrastarlo. Un Pd che anziché rallegrarsi quando l’economia va bene, spera nel disastro, forse più coerente alle proprie capacità e vocazioni”.

“L’unica cosa che invidiamo a questo Pd è l’autostima: più i liguri gli spiegano di non volerne sapere, più perdono le elezioni (il segretario della riscossa, Natale, ha perso sia Spezia che Sarzana due volte di seguito) più annunciano la loro riscossa. Siamo tutti con voi… l’hashtag perfetto lo avete già: #continuatecosì”.