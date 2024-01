Regionali, Orlando scalpita: “Io in campo per cambiare il governo regionale, Toti ha fallito”

Liguria. “Non credo stesse parlando di me”, scherza Andrea Orlando, ex ministro e deputato ligure del Pd candidato neppure troppo in pectore del centrosinistra alle prossime regionali, quando gli si fa notare che il segretario regionale, Davide Natale, ha appena tuonato: “Chi parla di regionali prima delle amministrative di giugno non è degno di stare in questo partito“.

Ma se è vero che l’assemblea regionale degli amministratori del Pd alla Sala Sivori di Genova è stato presentato come il momento per serrare i ranghi in vista delle comunali è anche vero che l’attenzione per la corsa a piazza De Ferrari ha un respiro più ampio e la “disponibilità” di Orlando sta facendo parecchio rumore anche in casa del centrodestra.

“La mia non è tanto una disponibilità quanto una decisione di stare in campo dando il contributo che sarà necessario nel momento in cui si deciderà, non ci sono candidature, c’è la determinazione a dare una mano per cercare di cambiare il governo regionale” ha detto il deputato ligure del Pd. “Siamo in un momento in cui ci troviamo di fronte a un visibile e palpabile fallimento del governo Toti su più fronti a partire da quello della sanità, si è ricostruito un ponte ma si è distrutta la sanità ligure – continua Orlando – penso che ci siano le condizioni per una competizione aperta sicuramente di più rispetto al 2020”.

Sulle alleanze, e in particolare quella con il M5s, che non ha mostrato finora di dispreazzare una sua eventuale candidatura, Orlando aggiunge: “Le alleanze politiche vanno certamente fatte, non è che io teorizzi la solitudine, l’abbiamo già sperimentata nel 2015, ma accanto al tema delle alleanze politiche bisogna associare il tema delle alleanze sociali, ci sono troppe persone che non vanno a votare e spesso sono cittadini che faticano ad arrivare alla fine del mese, che non sono inclusi, hanno una bassa scolarizzazione o un impiego precario e non soddisfacente, e questo dovrebbe dirci molte cose, questo è il mondo a cui ci dobbiamo rivolgere. A loro e a quelle persone che hanno rinunciato a curarsi perché non hanno i soldi per accedere alla sanità privata e quella pubblica ti fa aspettare un anno e mezzo”.

L’altro tema pressante è quello dell’astensionismo, e qui Orlando fa riferimento anche alle amministrative: “La scorsa settimana sono stato a Sanremo, ho visto un partito in campo, una candidatura competitiva per le comunali, ci sono le condizioni per segnare dei punti, il nostro nemico principale in questo momento, lo dobbiamo avere ben chiaro, è l’astensionismo. noi ci troviamo di fronte a tornate di amministrative dove più la metà degli elettori non si reca alle urne, dobbiamo impostare la nostra sfida anche guardando a quest’aspetto”.

C’è un altro pericolo dal quale il Pd deve guardarsi bene. Secondo il segretario regionale Davide Natale è il protagonismo. Non si capisce quanto le sue parole siano in realtà un messaggio diretto proprio a Orlando, tant’è. “Oggi dobbiamo dimostrare più che mai che siamo una squadra, noi siamo vincenti se siamo insieme, ogni volta che ragioniamo come individualità invece perdiamo”.

La platea del Sivori si è riempita dal primo mattino di sindaci, consiglieri comunali e regionali, parlamentari del Pd e attivisti. Tra loro anche (almeno) due persone per cui in passato si è parlato di una possibile candidatura in funzione anti-totiana alle regionali. La ex sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, eletta alla Camera ma “bruciata” con i risultati delle ultime amministrative, quando era anche segretaria regionale. E Luca Pastorino, il sindaco di Bogliasco, eletto in parlamento senza la tessera del Pd ma entrato nel gruppo in un secondo momento: secondo i più sarebbe lui l’alternativa “meno partitica” a Orlando.

Tra gli altri presenti all’assemblea la parlamentare Annamaria Furlan, l’eurodeputato Brando Benifei, i capigruppo in Regione e Comune a Genova Luca Garibaldi e Simone D’Angelo, il sindaco di Savona Marco Russo, quello di Albisola Marina Gianluca Nasuti (anche responsabile enti locali segreteria regionale), Maurizio Moggia (Levanto) e la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo.

“Tra le tematiche affrontate – dicono Natale e Nasuti – in primis, c’è stata la sanità pubblica che ha ripercussioni impattanti sui cittadini, con la difficoltà, per ogni provincia, di assicurare il servizio sanitario a causa di quelle carenze di strutture e personale che stanno diventando croniche. A questo si aggiunge il tema delle infrastrutture: la difficoltà di spostarsi in Liguria è più che evidente, una vera e propria zavorra per i cittadini e una tassa occulta per le aziende”.

“Centrale il nodo delle politiche abitative, e poi la scuola – concludono – che con il progetto di dimensionamento scolastico, partito dal governo è arrivato sui territori senza nessun confronto e assistendo a continue giravolte del centrodestra, come per gli accorpamenti di Savona, dai territori arrivano anche il caso del rigassificatore o l’aumento delle tariffe per le Cinque Terre una tassa per fare cassa ‘rubando’ il territorio a chi non può permettersi di pagare e restituendo ai cittadini solo le briciole di un’operazione che raddoppia gli introiti”.