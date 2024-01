Realizzare prodotti multimediale, contenuti web e non solo: ecco il corso di Grafica e Comunicazione dell’istituto Falcone

Loano. Comunicare attraverso tutte le varie forme espressive visive, possedere creatività e capacità di progettazione sono le parole chiave del Corso Grafica e Comunicazione del Falcone di Loano.

Non solo disegno quindi! Al termine dei cinque anni il diplomato in questo corso raggiunge un profilo professionale assai richiesto da studi grafici, imprese e aziende che intendono dare maggiore visibilità ai loro prodotti o attività.

Saper realizzare prodotti multimediali, contenuti web, audiovisivi, prodotti fotografici, essere in grado di progettare processi di produzione del settore della grafica e dell’editoria sono solo alcune delle competenze che si acquisiscono in questo percorso. Già nel biennio è prevista una formazione culturale di base con l’avvio al disegno, alla progettazione grafica, alle Tecnologie applicate.

Il successivo triennio permette di acquisire competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, attraverso l’uso delle tecnologie per produrla e analizzando i processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati.

Le materie caratterizzanti sono:

Teoria della comunicazione che analizza il complesso e affascinante mondo della comunicazione dai tipi di linguaggi ai modelli di comunicazione interpersonale, dalla comunicazione di massa alla comunicazione aziendale e pubblicitaria.

Progettazione multimediale con cui si impara a progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, come il web, le campagne pubblicitarie e/o di promozione, siti internet o prodotti cross-media incluse le interazioni con gli utenti.

Tecnologie dei processi di produzione che analizza gli strumenti per la comunicazione e il loro costante sviluppo tra vecchi e nuovi mezzi e supporti, dai più tradizionali su carta fino ai nuovi media audiovisivi.

Laboratori tecnici che porta lo studente ad ottenere la padronanza nell’ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studi e nell’ individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.

E dopo il diploma? I campi lavorativi possibili per chi ha un diploma in Grafica e Comunicazione sono i più diversi, come grafico pubblicitario o industriale, copywriter, art director.

Chi invece decide di proseguire gli suo percorso di studi avrà a disposizione diverse possibilità, come frequentare l’università e studiare:

● Scienze delle comunicazioni

● Design della comunicazione

● Design d’interni

● Informatica

● Marketing

Se vuoi altre informazioni sul corso Grafica e Comunicazione, i docenti ti aspettano lunedì 22 gennaio 2024 dalle 15 alle 17 per un ultimo open day straordinario in cui oltre alla tradizionale visita dell’Istituto e dei Laboratori sarà possibile assistere ad un’attività di laboratorio di Educazione Civica tenuto dalla prof.ssa Francesca Sambi.

Se decidi che questo corso fa per te e vuoi entrare a far parte della grande comunità del Falcone, potrai inoltre avere l’assistenza della segreteria dell’Istituto che ti seguirà nella procedura di iscrizione. Non è necessaria la prenotazione!