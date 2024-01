Rappresentativa Nazionale Under 15: convocati sei giocatori liguri

Genova. Calcio ligure in evidenza nelle convocazioni della Rappresentativa Nazionale Under 15 (leva 2009), con la presenza di quattro giocatori (due a testa) di Vado e Finale e due giocatori di Genova Calcio e Bogliasco.

“Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Fabian Valtolina (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) ha convocato i sottoelencati calciatori, per le ore 13:00, di Martedì 9 Gennaio 2024, a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo Claudio Casati, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord: